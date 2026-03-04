Milan, Pellegatti rilancia: “Casemiro con Modric”

L’ipotesi a parametro zero

Il nome di Casemiro torna ad accostarsi al Milan. Dopo le smentite circolate nei giorni scorsi, Carlo Pellegatti ha rilanciato l’indiscrezione sul possibile approdo del centrocampista brasiliano a parametro zero nella prossima sessione di calciomercato.

Nel suo intervento su YouTube, il giornalista ha spiegato: “Casemiro vuole giocare gli ultimi anni della sua carriera europea con Luka Modric, vuole disputare la Champions League. La possibilità esiste”. Un’operazione complessa, soprattutto per l’ingaggio, ma non impossibile.

Il nodo ingaggio e il ruolo di Allegri

Secondo Pellegatti, il brasiliano potrebbe ridurre le proprie richieste economiche: “Ha già guadagnato cifre importanti negli ultimi anni. Potrebbe avvicinarsi ai livelli salariali del Milan”. Fondamentale, nell’eventuale trattativa, sarebbe l’asse formato da Massimiliano Allegri e Igli Tare, con l’appoggio di Modric.

Il giornalista ha poi aggiunto: “Per tornare grandi in Champions League servono giocatori come Casemiro o Goretzka, non solo giovani da valorizzare”.

Qualità per alzare l’asticella

Il messaggio è chiaro: per competere ai massimi livelli in Serie A e in Europa servono campioni affermati. “Dategli Casemiro, Goretzka, un grande centravanti e un forte difensore e vedrete il gioco di Allegri”, ha concluso Pellegatti, ricordando il Milan dei tempi di Ibrahimovic, Pato, Pirlo, Gattuso, Thiago Silva e Nesta.

L’estate dirà se l’idea diventerà qualcosa di più concreto.