Milan-Parma, probabili formazioni e dove vederla in tv

Il Milan torna a San Siro per la 26ª giornata di Serie A. Oggi, domenica 22 febbraio, i rossoneri affrontano il Parma alle ore 18 in una sfida che pesa nella corsa alle posizioni europee.

La squadra di Massimiliano Allegri arriva dal pareggio per 1-1 contro il Como nel recupero del 24° turno, preceduto dal successo esterno sul Pisa per 2-1. Serve continuità. Il Parma di Carlos Cuesta, invece, ha battuto l’Hellas Verona 2-1 al Tardini e cerca punti preziosi per consolidare la propria classifica.

Milan-Parma, le probabili formazioni

Il Milan dovrebbe disporsi con il 3-5-2: Maignan in porta; De Winter, Tomori, Gabbia in difesa; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi a centrocampo; coppia offensiva composta da Leao e Nkunku. Il Parma risponde con lo stesso sistema: Corvi tra i pali; Delprato, Troilo, Valenti in difesa; Britschgi, Bernabé, Keita, Sorensen, Valeri in mediana; Strefezza e Pellegrino davanti.

Milan (3-5-2): Maignan; De Winter, Tomori, Gabbia; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Nkunku. All. Allegri.

Parma (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabé, Keita, Sorensen, Valeri; Strefezza, Pellegrino. All. Cuesta.

Milan-Parma, dove vederla

La gara sarà trasmessa su Dazn e Sky Sport, disponibile anche in streaming su Sky Go e NOW.

Per il Milan è un passaggio cruciale. Il Parma vuole giocarsi le sue carte con coraggio.