Milan-Parma, le dichiarazioni post gara di Conceicao e Pecchia

Alessandro Collu · Pubblicato il 26 Gennaio 2025 · Aggiornato il 26 Gennaio 2025

Incredibile gara a San Siro tra Milan e Parma con i rossoneri che dopo l’iniziale svantaggio di Cancellieri, riescono a pareggiare con il rigore di Pulisic, andare nuovamente sotto a dieci dalla fine, rete di Del Prato e poi nel recupero ribaltarla del tutto con Reijnders e Chukwueze: le dichiarazioni di Fabio Pecchia e Sergio Conceicao.

Pecchia (conferenza stampa): “Fa male ma questo è il calcio, c’è poco da aggiungere, quello che conta è il risultato ma la prestazione fatta dai miei è lì e dimostra una squadra viva, con energia, entusiasmo. La reazione del Milan sotto con i tifosi che spingono ci ha tenuto sotto pressione, dopo il 2-2 abbiamo avuto un’occasione per il terzo gol e poi abbiamo perso una partita che brucia tantissimo. Quando c’è stato da difendere, lo abbiamo fatto con ordine non rinunciando mai a giocare, con Djuric davanti abbiamo un riferimento e poi i giocatori di mobilità e di qualità riusciamo a sfruttarli. Questa prestazione dobbiamo portarcela dietro per venerdì, c’è il Lecce”.

Conceicao (conferenza stampa, partendo dall’episodio Conceicao-Calabria a fine partita): “Molta passione, voglia di riuscire a vincere e alla fine un po’ di adrenalina, con Davide (Calabria) una situazione di gioco, una parola di troppo, niente di speciale; loro per me sono tutti importanti, come una famiglia e se c’è un figlio che fa qualcosa che non piace, lo dirò, non c’è ipocrisia ma frontalità, come uomini dire le cose anche se non è stato bello da vedere.

Lo spirito, la voglia dev’esserci ogni giorno in allenamento, fare bene a tutti i livelli, non solo dentro il campo e dobbiamo far meglio. Bene lo spirito, cercare il gol fino al 95′ contro un bel Parma, veloce, con qualità tecniche che ci hanno messo in difficoltà.

Mercato? Spero che qualcosina in più possa arrivare, altrimenti andiamo con quelli che abbiamo fino alla fine”.

Theo e Leao? Può succedere una giornata meno brillante, devo fare delle scelte, per me i nomi non sono importanti in questo senso e se stanno bene giocheranno tutti e due a Zagabria“.

Su Dazn: “Si vive con passione questo sport, cose della partita, quando non c’è un comportamento non corretto dobbiamo dire qualcosa e io sono diretto, frontale, forse una parola di troppo ma sono sempre protetti da me e sanno che stiamo creando un legame importante.

Dobbiamo migliorare sul gioco, le scelte all’intervallo sono state per migliorare la squadra, indipendentemente da nomi, Theo e Leao continueranno ad essere importanti e giocheranno a Zagabria. Manca un po’ l’equilibrio tra la fase difensiva e offensiva. Fofana? Dispiaciuto (squalificato nel derby) ma non dovevo pensare a due partite nello stesso momento”.

OLTRE A “MILAN-PARMA, LE DICHIARAZIONI POST…”, LEGGI, AD ESEMPIO: