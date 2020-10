Milan parla Calabria: “sottovalutati dopo il lockdown” Milan parla Calabria – Il Milan del post-lockdown è sicuramente un’altra squadra, unita compatta e aggressiva. E la dimostrazione sono sicuramente i 23 risultati utili consecutivi che inseriscono Pioli – almeno per questi numeri – nell’olimpo dei grandi allenatori rossoneri accanto a Sacchi, Capello e Liedholm. Dei segreti di questo Milan e di cosa sia cambiato in casa rossonera negli ultimi mesi, come riporta Calciomercato.com ha parlato Davide Calabria, ormai veterano della squadra, in un’intervista al “Corriere Dello Sport”. Milan parla Calabria – Ecco le sue parole: “Dopo il lockdown, probabilmente ci hanno sottovalutato. Abbiamo fatto un grande lavoro durante la preparazione estiva, ma la cosa più importante è che abbiamo dato continuità al progetto iniziato l’anno scorso“, confessa il difensore del Milan. Che sul suo grande stato di forma dichiara: “Devo tutto al clima di calma generale che si respira sia in società che nello spogliatoio. C’è una base solida, c’è fiducia da parte di tutti, a cominciare dalla dirigenza sino ad arrivare al mister”. Eppure la scorsa estate Calabria ha rischiato di partire: “Ho avuto qualche chiamata, ma il Milan non mi ha mai messo in discussione. Voglio vincere il più possibile con questi colori addosso, sogno di indossare la fascia di capitano e di alzare la Champions League. Quest’anno sono arrivati giocatori importanti e i frutti si stanno vedendo in campo: è importante avere tutti titolari”. Su Donnarumma: “E’ normale che si parli sempre di lui perché è un fenomeno. Lui vuole continuare con questo club e tornare a vincere”. Su Ibrahimovic: “Avere un giocatore come lui è importantissimo, vuole vincere a tutti i costi e migliorarsi sempre. Ho capito come i grandi giocatori si preparano alla partita grazie a lui, ha una mentalità da vincente puro”. LEGGI ANCHE: Milan, Kessie: “I rossoneri come una seconda pelle”

