Milan Paqueta: “Sento più fiducia, contro la Juve vogliamo vincere” MILAN PAQUETA – Intervistato da “Sky Sport“, Paquetà torna sul netto successo di ieri sera in casa della Lazio e pensa già alla prossima partita del Milan, che vedrà la squadra di Pioli sfidare la Juve. Così il fantasista brasiliano: “Si è trattato di una vittoria troppo speciale, da troppi anni il Milan non batteva la Lazio segnando tre reti. Siamo molto contenti della partita che abbiamo fatto e ora speriamo di continuare così, pensando solo alla Juve. Abbiamo fatto una grande partita in Coppa Italia giocando con un uomo in meno, ora abbiamo la possibilità di batterli. In squadra è tornato Ibrahimovic, siamo in fiducia e sentiamo di poter giocare alla pari con la Juve e vincere“. MILAN PAQUETA MILAN PAQUETA – Prosegue: “Ora è vero che ho più fiducia, ma si sta vedendo il Paquetà che si è visto in Brasile, adesso c’è più fiducia grazie a mister, staff e compagni. Sono più tranquillo, lavoro bene, sono concentrato in partita e penso solo a dare il massimo. La fiducia è la cosa più importante per permettere a un giocatore di fare quello che sa fare. In Brasile avevo troppa fiducia, ora la sto conquistando giorno per giorno e questo fa la differenza“. Infine: “Ibra è un grande calciatore con una storia incredibile quando è in campo ti assicura più motivazioni. Sappiamo che con lui possiamo essere anche più forti. Da trequartista mi trovo meglio, lì do il massimo e mi piace di più“. Resta aggiornato. Ti invieremo una mail solo per le novità Il Tuo Indirizzo Email Notizie più importanti Ho letto e accetto i Termini Condizioni

