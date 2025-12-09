Milan osserva Muharemovic: talento bosniaco al centro del mercato

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 9 Dicembre 2025 · Aggiornato il 9 Dicembre 2025

Scout del Milan a Sassuolo-Fiorentina

Uno scout del milan era presente alla sfida tra sassuolo e fiorentina, con l’obiettivo di monitorare da vicino Tarik Muharemovic. Il giovane difensore bosniaco, classe 2003 con cittadinanza slovena, ha segnato uno dei gol che hanno portato alla vittoria dei neroverdi, confermando le sue qualità in serie a.

Interesse crescente in Serie A

Il nome di Muharemovic sta attirando sempre più club italiani di alto livello. La juventus mantiene vivo l’interesse, mentre il napoli sta valutando la sua candidatura per rinforzare la difesa. Il Milan, oltre a monitorare Thiago Silva, sta considerando di aggiungere il bosniaco alla propria lista di obiettivi difensivi, rafforzando il reparto in vista della prossima stagione.

Carriera e statistiche

Arrivato al Sassuolo nel luglio 2025 con contratto fino al 2031, Muharemovic ha collezionato 11 presenze in Serie A, segnando un gol e fornendo due assist. In nazionale, il difensore ha totalizzato 10 presenze e un gol con la Bosnia-Erzegovina. Secondo Transfermarkt, il suo valore di mercato è stimato attorno ai 7 milioni di euro.

Prospettive future

Il rendimento del 22enne, la sua capacità di inserirsi in fase offensiva e la solidità difensiva lo rendono un profilo appetibile per club alla ricerca di giovani talenti di prospettiva. Il Milan potrebbe muoversi concretamente già nella prossima finestra di mercato, con l’obiettivo di assicurarsi un difensore versatile e pronto per il calcio di alto livello.