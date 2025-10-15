Milan, ora è emergenza vera: stop anche per Pulisic; infortunio

Anthony Ferrara · Pubblicato il 15 Ottobre 2025

Christian Pulisic, attaccante del Milan e della Nazionale statunitense, ha riportato un infortunio al bicipite femorale; è emergenza

MILAN PULISIC INFORTUNIO NAZIONALE – Spia rossa, allarme che risuona costantemente nel reparto infermeria di Milanello. Questa volta, a preoccupare Massimiliano Allegri in vista della delicata sfida alla Fiorentina di Stefano Pioli, nel posticipo della sesta giornata di domenica sera, è Christian Pulisic. Quello che sembrava un banale contrasto di gioco, con l’attaccante americano colpito al tallone al minuto trenta della gara amichevole tra Stati Uniti e Australia, in realtà si sarebbe trasformato in un infortunio al bicipite femorale. La conferma è arrivata direttamente dal Commissario Tecnico della selezione statunitense, Maurizio Pochettino, il quale ha confermato il fastidio muscolare patito dal numero 10.

“Pulisic ha chiesto il cambio alla mezz’ora per un dolore al bicipite femorale. Al rientro a Milano, lo staff medico del Milan valuterà le sue condizioni e gli eventuali tempi di recupero dall’infortunio”, ha concluso l’ex allenatore del Chelsea e del Paris Saint Germain. Altra tegola, probabilmente la più grave, per il Diavolo in preparazione al posticipo di domenica sera, a San Siro. Captain America, infatti, risultava sugli scudi già da inizio stagione, con sei reti e due assist iscritti a referto nelle prime otto uscite stagionali.

La sosta Nazionali ha riportato diversi grattacapi ad Allegri in vista della rincorsa alle capoliste Roma e Napoli in campionato, con diversi elementi costretti ad alzare bandiera bianca per i rispettivi impegni. Oltre a Pulisic, infatti, anche le condizioni di Estupinan e Rabiot destano preoccupazione, mentre è già sicura l’assenza di Alexis Saelemaekers per un altro infortunio muscolare. L’esterno belga, in attesa dei primi esami strumentali, potrebbe rientrare in gruppo tra un paio di settimane. Non è escluso il ritorno in campo per Milan-Roma del 2 novembre, al momento. Ennesimo campanello d’allarme di queste due settimane intense, in senso negativo, dalle parti di Milanello.