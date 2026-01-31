Milan, operazione chiusa: Maignan firma il rinnovo fino al 2030

Dopo mesi di trattative e un’estate di incertezze, il Milan ha finalmente chiuso una delle operazioni più importanti della stagione. Il capitano Mike Maignan ha infatti firmato il rinnovo contrattuale che lo legherà al club rossonero fino al 30 giugno 2030. L’accordo, perfezionato nella mattinata di oggi nella sede di via Aldo Rossi, prevede anche un’opzione a favore del club per estendere il legame fino al 2031.

Con questa firma, l’estremo difensore francese diventa, insieme a Rafael Leão, il giocatore più pagato dell’intera rosa, con un ingaggio superiore ai 5 milioni di euro netti a stagione più bonus. Un riconoscimento economico all’altezza del suo status di pilastro e leader indiscusso, sia in campo che nello spogliatoio.

Una trattativa lunga, risolta con la volontà comune

Il percorso per arrivare a questo rinnovo non è stato semplice. Nell’estate del 2025, Maignan era sembrato vicinissimo al Chelsea, in un momento di “freddezza” nei rapporti con il club. A sbloccare la situazione è stato il lavoro congiunto della dirigenza, guidata dall’amministratore delegato Giorgio Furlani e dal direttore sportivo Igli Tare, dell’entourage del giocatore e della componente tecnica.

Un ruolo decisivo lo hanno avuto il tecnico Massimiliano Allegri e il preparatore dei portieri Claudio Filippi, figure che hanno sempre considerato Maignan un elemento imprescindibile per il presente e il futuro del progetto rossonero. La volontà di tutte le parti di trovare un accordo ha quindi prevalso, scongiurando il rischio di un addio a parametro zero nel 2026.

Maignan, un pilastro dal 2021

L’estensione del contratto consolida ulteriormente il legame tra il portiere e il club che lo ha lanciato nel calcio che conta. Arrivato nel 2021 dal Lille per sostituire Gianluigi Donnarumma, Maignan si è rapidamente imposto come uno dei migliori estremi difensori al mondo, diventandone il capitano e un punto di riferimento assoluto.

Con questa firma, il Milan non solo trattiene il suo leader, ma invia un chiaro segnale di stabilità e ambizione, confermando di voler costruire il proprio futuro attorno a giocatori di caratura internazionale. Per Mike Maignan inizia ora una nuova, lunga avventura in maglia rossonera.