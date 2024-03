Noah Okafor, centravanti del Milan acquistato in estate dal Salisburgo, verrà schierato al centro dell’attacco nella gara di Verona, oggi

Un nuovo 9 al centro dell’attacco e del progetto per l’immediato futuro, in relazione alla scadenza contrattuale e alla fiducia riposta dal Diavolo ad uno dei propri Jolly in grado di sbaragliare il mazzo della contesa. Noah Okafor, con ogni probabilità, verrà schierato da centravanti nella gara di oggi alle 15:00, a Verona, match in cui il Milan dovrà dar seguito alla convincente vittoria in Europa League, al fine di presentarsi alla sosta da seconda della classe. Aveva destato qualche sospetto l’assenza prolungata per tutti i 90 minuti della gara contro lo Slavia Praga per l’attaccante svizzero con origini nigeriane, puntualmente decadute in vista dell’ impegnativo turno di campionato odierno, valido per il ventinovesimo turno di Serie A.

Okafor: la duttilità al servizio del Diavolo

La particolarità di un attaccante versatile, talentuoso, la cui definitiva ascesa in questa stagione è stata ostacolata da due infortuni muscolari che ne hanno minato la continuità di prestazione, riguarda proprio le posizioni ricoperte in campo da Okafor nella partecipazione alle 5 reti stagionali, tutte in campionato, alcune delle quali decisive per i punti contro Cagliari, Lazio e Udinese, messe a segno dal classe 2000. Due da attaccante sinistro, due da centravanti e una in qualità di attaccante destro: dati inequivocabili di un attaccante poliedrico, multiforme, capace di vestire alla perfezione ogni abito cucitogli addosso dal tecnico.

Milan, Okafor alla prova del 9: numeri di un attaccante tuttofare

Una prerogativa, quest’ultima, fondamentale per l’immediato futuro che attende il Milan, alle prese con il sempre più probabile cambio della guardia in panchina. Noah Okafor continua a studiare da 9, non disdegna sgroppate sui versanti (come l’assist prodotto nella gara contro l’Empoli di una settimana fa) e si candida ad asso della manica di Pioli per le ultime fatiche che attendono il Diavolo da qui a fine stagione.

