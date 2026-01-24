Milan, occhi sulla difesa: Dragusin è l’idea, sorpassata la Roma

Dopo due vittorie consecutive, l’attenzione del Milan si sposta sul big match di domenica contro la Roma, una sfida che potrebbe riavvicinare i rossoneri a soli tre punti dall’Inter. Tuttavia, negli uffici di Casa Milan le riflessioni sul mercato invernale, in scadenza il 2 febbraio, restano accese.

L’opportunità per Dragusin dopo la ritirata della Roma

La dirigenza rossonera sta valutando un tentativo last minute per il difensore rumeno Radu Dragusin del Tottenham. La pista si è riaperta dopo che la Roma, precedentemente interessata, si è ritirata dalle trattative perché impossibilitata a soddisfare la richiesta degli Spurs per un prestito con obbligo di riscatto. Il Milan spera che, negli ultimi giorni di mercato, il club londinese possa essere più flessibile sulla formula di cessione. L’allenatore Massimiliano Allegri apprezca il giocatore, il cui profilo è caldeggiato anche dal direttore sportivo Igli Tare.

Il nodo Loftus-Cheek: la condizione per un difensore

Qualsiasi mossa in entrata per un difensore, tuttavia, è strettamente subordinata a un’eventuale uscita di peso. In particolare, quella del centrocampista inglese Ruben Loftus-Cheek, entrato nel mirino dell’Aston Villa. La squadra di Unai Emery, alle prese con diversi infortuni a centrocampo, sta valutando un approccio per il giocatore. La posizione del Milan, però, è chiara: Loftus-Cheek non è in lista trasferimenti e viene considerato prezioso da Allegri per la sua versatilità tattica. Il club lo cederebbe solo in caso di un’offerta economicamente molto vantaggiosa, stimata intorno ai 15 milioni di euro. Solo una simile operazione di cassa aprirebbe concretamente la porta all’arrivo di un rinforzo come Dragusin.