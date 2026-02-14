Milan, nuova idea dalla cantera del Real: chi è Victor Valdepeñas

Il Milan guarda al futuro e lo fa tornando a bussare alla porta di una delle “cantere” più prestigiose d’Europa. In vista dell’estate, la dirigenza rossonera sta sondando nuovi profili per rinforzare la difesa e tra le piste emergenti c’è quella che porta a Madrid. Non un nome affermato ma un talento in ascesa, già nel giro delle nazionali giovanili spagnole e capace di bruciare le tappe. Il suo identikit risponde ad esigenze precise: qualità e prospettiva.

Valdepeñas: percorso e caratteristiche

Victor Valdepeñas, classe 2006, è uno dei difensori più promettenti della nuova generazione blanca. Cresciuto tra Rayo Vallecano e Leganés prima di approdare al Real Madrid, ha scalato rapidamente le gerarchie fino alla formazione C e al Castilla. Alto 1,88 m, abbina struttura fisica e sorprendente velocità, qualità non scontata per un centrale della sua stazza. Può giocare sia come difensore centrale sia come terzino sinistro, offrendo quella duttilità che oggi rappresenta un valore aggiunto nel calcio moderno.

Ti potrebbe interessare Formazioni ufficiali Pisa-Milan: Leao e Pulisic out AC Milan News 24/7

In stagione ha collezionato 25 presenze tra Primera Federación, Youth League e LaLiga, trovando anche il debutto in prima squadra contro l’Alavés, un segnale importante di fiducia da parte dello staff tecnico, allora guidato da Xabi Alonso. I numeri raccontano due gol e un assist complessivi, ma è soprattutto la maturità tattica a colpire: buona lettura delle linee di passaggio, pulizia nell’impostazione e capacità di rompere la linea con conduzioni palla al piede. Modelli dichiarati? Federico Valverde per mentalità e Rüdiger per presenza fisica.

Legami, concorrenza e volontà del giocatore

Il Milan monitora il profilo con attenzione anche grazie a un canale privilegiato: Valdepeñas è assistito dalla stessa agenzia che cura gli interessi di Mario Gila, altro nome seguito dai rossoneri per la retroguardia. I rapporti con il Real Madrid, già consolidati da operazioni passate come quelle per Theo Hernández, Alex Jiménez e Brahim Díaz, rappresentano una base su cui costruire eventuali dialoghi futuri.

Ti potrebbe interessare Chiesa torna in Serie A? Il Napoli sarebbe in pole… Calciomercato News

Non si tratta però di un’operazione semplice. Sul 19enne lavorano diversi club inglesi e tedeschi e qualsiasi trattativa dovrebbe essere avallata dal club blanco. Il giocatore, dal canto suo, gradirebbe proseguire il percorso di crescita anche fuori dalla Spagna, seguendo l’esempio di chi ha scelto di lasciare la capitale iberica per maturare altrove. Per il Diavolo sarebbe un investimento di prospettiva, con la speranza di ricalcare le ottime prese del passato e in linea con la strategia di costruire una difesa giovane e strutturata. L’estate è lontana e il focus rimane sulla stagione in corso, ma i primi movimenti extra campo sono già iniziati.