MILAN SAMARDZIC – Il Milan continua la sua ricerca per migliorare il centrocampo: in virtù di ciò si stanno facendo sempre più frequenti i contatti tra la dirigenza rossonera e l’Udinese per Lazar Samardzic. Sembrerebbe essere questa l’estate giusta per far sì che il centrocampista lasci il Friuli per trasferirsi a Milano dopo le visite mediche dello scorso anno con l’Inter. Il club rossonero lo ha individuato come rinforzo per il proprio reparto centrale vista la giovane età e gli ampi margini di miglioramento. La trattativa con i bianconeri è avviata e sembra che il giocatore sia interessato a trasferirsi in rossonero. Bisogna convincere la società del patron Pozzo ad abbassare le pretese per il classe 2002.

Milan, la trattativa con l’Udinese per Samardzic prosegue

Il Milan ha fatto la prima offerta all’Udinese da 15 milioni di euro, nonostante il club friulano ne chieda 25. In più, le contropartite proposte dai rossoneri non hanno scaldato più di tanto il club friulano. La sensazione dalle parti di Milanello è che comunque questa trattativa possa andare in porto. Anche perché i dirigenti del club capeggiato da Gerry Cardinale sono vicini a raggiungere l’accordo con Samardzic sulla base di un contratto di 5 anni. Anche le eventuali commissioni da corrispondere al padre-agente dovrebbero essere di circa 5 milioni di euro. Nel caso in cui ci sia un’uscita nei prossimi giorni, partirebbe l’offensiva per provare a chiudere l’affare in breve tempo. Anche se la priorità al momento sembrerebbe essere il solito Youssouf Fofana.

LEGGI ANCHE: