Milan, non solo Füllkrug: chiuso Kostic, talento serbo classe 2007

Il Milan accelera: doppio colpo per l’attacco

Il Milan cambia passo e lo fa guardando sia al presente sia al futuro. Il lunedì di mercato rossonero porta in dote non solo l’arrivo imminente di Niclas Füllkrug, ma anche una trattativa ormai in dirittura d’arrivo per Andrej Kostic, centravanti classe 2007 del Partizan. Un’operazione mirata, costruita con lucidità e visione.

Kostic, il profilo che convince la dirigenza

L’accordo con il Partizan non è ancora formalmente chiuso, ma i contorni sono definiti. Andrej Kostic arriverà a titolo definitivo per una cifra intorno ai 5 milioni di euro. Alto 188 centimetri, fisico già strutturato e otto gol nel campionato serbo, il giovane attaccante può agire sia da prima sia da seconda punta. In Serbia lo paragonano a Dusan Vlahovic, con cui condivide anche l’agente, un dettaglio che non è passato inosservato a Casa Milan.

Un investimento per il presente e per il futuro

L’idea del Milan è chiara. Kostic sarà inizialmente inserito nel progetto di Milan Futuro, la seconda squadra impegnata in Serie D, dove potrà accumulare minuti e crescere senza pressioni. Il club lo porterà presto a Milano per fargli respirare l’ambiente rossonero, segnale di un’operazione pensata per gennaio e non rinviata all’estate.

Dalla Serie D alla prima squadra

Il percorso è tracciato, ma non garantito. Kostic dovrà dimostrare sul campo di meritare spazio, prima con la seconda squadra e poi, eventualmente, con la prima. Il talento c’è, i numeri iniziano a parlare e il Milan osserva da vicino. Un investimento contenuto, ma carico di prospettiva, in linea con una strategia che continua a guardare lontano senza perdere competitività immediata.