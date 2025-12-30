Milan, Nkunku resta in bilico: il Fenerbahçe spinge per gennaio

Il momento di Christopher Nkunku al Milan è emblematico di una stagione fatta di equilibri sottili. La doppietta rifilata al Verona ha riacceso i riflettori sul talento francese, ma non ha sciolto i dubbi della dirigenza rossonera, che continua a valutare una possibile cessione nella finestra invernale.

Il Milan tra campo e bilancio

La prestazione contro il Verona ha confermato le qualità offensive di Nkunku, ma in casa Milan la riflessione va oltre il rettangolo di gioco. Il club mantiene una linea prudente sul piano economico e un’offerta congrua potrebbe essere presa seriamente in considerazione già a gennaio, nonostante l’impatto recente del giocatore.

Il Fenerbahçe accelera

Dalla Turchia arrivano segnali concreti. Il Fenerbahçe ha manifestato un forte interesse e avrebbe presentato una proposta ritenuta soddisfacente dall’area finanziaria rossonera. A spingere per l’operazione c’è anche Domenico Tedesco, oggi sulla panchina del club turco, che conosce molto bene Nkunku dai tempi del RB Lipsia.

Allegri lo rilancia dal primo minuto

Nel frattempo Massimiliano Allegri guarda al presente. Con Rafael Leão non ancora pronto per partire titolare, sarà ancora Nkunku a guidare l’attacco nella sfida di Serie A contro il Cagliari. Una scelta obbligata, ma anche un’ulteriore occasione per convincere società e ambiente.

Gennaio come spartiacque

Il futuro di Nkunku resta appeso a poche settimane decisive. Tra rendimento, offerte e strategie, il Milan sa che gennaio non sarà solo mercato, ma una scelta di visione.