Milan, Nkunku chiude le porte al mercato: la frase a Milanello

Christopher Nkunku, attaccante del Milan e della Nazionale francese, ha rilasciato una breve frase a Milanello sul proprio futuro: le parole

NKUNKU MILAN FRASE MILANELLO – “Se resto al Milan? Sì sì, certo“. Una frase inequivocabile, quella pronunciata all’esterno dei cancelli di Milanello da Christopher Nkunku, che chiude le porte del mercato e ribadisce la volontà del francese di imporsi in maglia rossonera. Nonostante l’interesse della Roma, il possibile inserimento dell’Atalanta – con la Dea pronta ad alzare la cornetta e contattare Casa Milan per la sostituzione di Lookman – e la concreta operazione condotta dal Fenerbahce, il classe 1997 non intende svuotare il proprio armadietto del Centro Sportivo di Carnago. Pizzicato da qualche tifoso al termine della seduta d’allenamento odierna, Nkunku si è rivolto a un tifoso esprimendo pochi dubbi in merito alla propria permanenza al Milan.

Il virgolettato potrebbe allontanare, momentaneamente, lo stesso Mateta da Milanello. La trattativa per il centravanti francese sembrava strettamente legata all’eventuale uscita di Nkunku, per il quale i vertici di Via Aldo Rossi avevano preventivato una cessione in prestito oneroso molto elevato: circa 6 milioni di euro. D’altronde, l’ex Chelsea e Lipsia non è ancora riuscito a mostrare tutte le qualità espresse nel corso delle passate stagioni iscrivendo il proprio nome sul tabellino quattro volte in campionato e collezionando qualche scialba prestazione di troppo.

La necessità di Massimiliano Allegri di aggiungere un’ulteriore tessera nel puzzle offensivo in cui infortuni e acciacchi non mancano da inizio stagione, aveva portato il Diavolo nella sede del Crystal Palace per tentate l’assalto allo stesso Mateta. L’offensiva sembra aver portato i propri frutti, anche grazie alla forte volontà dell’ariete di vestire rossonero, ma le parole pronunciate da Nkunku all’esterno di Milanello potrebbero procrastinare l’arrivo di del ventinovenne a giugno. Le manovre avanzate del Milan, per gennaio, vivono una mini-fase di stallo: Nkunku ha già fatto la propria scelta.