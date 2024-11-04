Milan, Morata: “Champions? Dobbiamo crederci. Su Leao…”

Raffaele Campo · Pubblicato il 4 Novembre 2024

MILAN MORATA CHAMPIONS LEAO – Intervistato dal giornale inglese The Athletic, Alvaro Morata ha ripercorso questa sua nuova esperienza con la maglia del Milan, che lo ha ingaggiato in estate dall’Atletico Madrid.

Così l’attaccante spagnolo: “Se il Milan può tornare competitivo per vincerla come in passato? Nel calcio non si sa mai. L’anno scorso il Borussia Dortmund non stava andando bene in campionato o in generale, ma hanno raggiunto comunque la finale di Champions League. E chissà se il tiro di Fullkrug fosse entrato e non avesse colpito il palo forse il Borussia ora sarebbe campione d’Europa. Questa è la bellezza della Champions League. Ogni anno ci sono squadre che nessuno si aspetta. Dobbiamo crederci. Siamo il Milan e dobbiamo puntare a vincere tutto. Se perdi contro una squadra di vertice è perché è la Champions League, ma siamo obbligati a pensare di potercela fare. Dobbiamo pensare che sia possibile“.

MILAN MORATA CHAMPIONS LEAO – Di seguito: “Ho passato molto tempo a combattere contro la mia mente e, alla fine, quando non ce l’ho più fatta, ho chiesto aiuto. Non devi raggiungere il limite per chiedere aiuto e curare questo problema. Dobbiamo essere pronti a passare dal paradiso all’inferno in una frazione di secondo, per una possibilità, o per pochi centimetri. A volte quei centimetri possono fare la differenza tra fare la storia e non farla. Immagina se Olmo non fosse stato in gioco agli Europei. Piccoli dettagli come questi possono cambiare la tua vita e la tua carriera. Tutto può cambiare, quindi devi essere pronto per tutte le situazioni e prepararti mentalmente“.

Poi su Leao: “Rafa ha talento. È il miglior giocatore della squadra e deve solo continuare a fare quello che sta facendo. È solo una fase e, spesso, è così per i giocatori d’attacco. Un grande gol o uno facile saranno sufficienti per fargli ritrovare la fiducia. Tutto ciò che fa Rafa fa rumore, ma è importante per noi e abbiamo bisogno di lui. Lo sa perfettamente. Sta lavorando sodo ed è solo una fase. Il suo momento arriverà e ci farà vincere“.

Ti potrebbe interessare: