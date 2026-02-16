Milan, Modric verso il rinnovo: pronta l’offerta

Il Milan vuole blindare Modric

Il Milan ha scelto: il futuro di Luka Modric può e deve restare rossonero. Dopo la prestazione decisiva contro il Pisa, impreziosita dal gol all’85’ che lo ha reso il marcatore più anziano della storia della Serie A a segno su azione, in via Aldo Rossi si è accelerato sul dossier rinnovo.

Il club è pronto a offrire un prolungamento di un anno, convinto che l’esperienza e la qualità del croato siano ancora centrali nel progetto tecnico. Non si tratta solo di leadership carismatica, ma di rendimento concreto. Modric continua a incidere nei momenti chiave.

Il piano e la decisione finale

La proposta prevede un ingaggio che potrebbe salire fino a 4,5 milioni di euro netti in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Un dettaglio tutt’altro che marginale, legato agli obiettivi stagionali e alla competitività internazionale del Milan.

La decisione spetta ora al giocatore. A settembre compirà 41 anni, ma l’ambizione è intatta. Modric ha fatto sapere che scioglierà le riserve prima di partire per il Mondiale con la Croazia. Vuole chiarezza, per sé e per il club.

Il Milan considera Modric ancora un valore aggiunto. Non un’operazione nostalgia, ma una scelta tecnica. Se ci sarà il sì, sarà perché entrambe le parti credono di poter scrivere un altro capitolo insieme.