Milan, Modric verso il rinnovo fino al 2027: decisione in primavera

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 11 Novembre 2025

Milan, Modric pronto al rinnovo fino al 2027

RINNOVO MODRIC MILAN – Il Milan è pronto a blindare uno dei suoi leader più carismatici. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club rossonero sta valutando il rinnovo di Luka Modric fino al 2027. L’attuale contratto del centrocampista croato scade il 30 giugno 2026, ma la società avrebbe già manifestato l’intenzione di prolungare l’accordo per un’ulteriore stagione.

Decisione in primavera, ma c’è fiducia reciproca

La decisione definitiva dovrebbe arrivare in primavera, quando Giorgio Furlani e la dirigenza milanista faranno il punto con l’entourage del giocatore. La volontà comune è quella di continuare insieme: Modric, nonostante i suoi 40 anni, ha dimostrato di essere ancora determinante per qualità tecnica, esperienza e leadership.

Modric, simbolo di un Milan ambizioso

Arrivato al Milan con un contratto annuale e un’opzione per il secondo anno, Modric si è rapidamente inserito nello spogliatoio rossonero, diventando un punto di riferimento per i più giovani. Il suo valore di mercato, stimato in 4 milioni di euro secondo Transfermarkt, testimonia la solidità e il rispetto che continua a godere nel panorama europeo.

Il rinnovo rappresenterebbe un segnale di continuità e ambizione per il Milan, che punta a mantenere equilibrio tra esperienza e prospettiva nel proprio progetto tecnico.

