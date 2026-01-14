Milan-Modrić, rinnovo o addio: decisione dopo il Mondiale estivo

Il Milan guarda avanti, ma con rispetto. Alla vigilia della sfida contro il Como, i rossoneri iniziano a pianificare il futuro del centrocampo, reparto centrale nel progetto tecnico impostato da Igli Tare. Al centro delle riflessioni c’è il destino di Luka Modrić, tema delicato e tutt’altro che risolto.

Il punto sul contratto

Il rapporto tra Modrić, Massimiliano Allegri, la squadra e la società è solido. Nessuna frizione, nessun malinteso. A pesare sono fattori oggettivi: l’età del centrocampista croato e un contratto in scadenza a giugno 2026. Nell’accordo è presente un’opzione di rinnovo fino al 2027, che il Milan sarebbe disposto ad attivare. La decisione, però, spetta esclusivamente al giocatore.

L’impatto in campo e nello spogliatoio

Nonostante il tempo che passa, Modrić continua a incidere. Qualità, letture e personalità hanno dato equilibrio a una squadra che nella scorsa stagione aveva mostrato limiti evidenti, soprattutto sotto il profilo caratteriale. Il suo ritorno in campo contro il Como, dopo il riposo di Firenze, conferma una gestione attenta ma fiduciosa.

Mondiale e scelte di vita

La vera svolta arriverà dopo il Mondiale estivo in Messico, Canada e Stati Uniti, probabilmente l’ultimo con la Nazionale croata. Da lì nascerà la decisione definitiva. Restare al Milan, magari per giocare ancora la Champions League, oppure chiudere il cerchio con un ritorno alla Dinamo Zagabria, oggi guidata da Zvone Boban.

Come sempre, la palla è tra i piedi di Luka Modrić. E il gioco, ancora una volta, passa da lui.