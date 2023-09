Mercato Milan: la dirigenza rossonera avrebbe messo nel mirino le prestazioni di Juan Miranda, terzino destro del Real Betis

A causa di qualche acciacco di troppo, con Theo Hernandez e capitan Calabria assenti nell’ultimo match contro il Verona e l’infortunio che terrà ai box Kalulu per altri dieci giorni, la coperta per il Diavolo è già un po’ più corta. Nell’anticipo di sabato, Stefano Pioli, ha schierato un’inedita retroguardia a tre con Yunus Musah a tutta fascia, sulla corsia di destra. Una scelta dettata, soprattutto, dalle defezioni ma che ha anche lasciato buone indicazioni al tecnico in ottica futura.

In vista delle prossime sessioni di mercato, tuttavia, seconda quanto riportato da Relevo, il tecnico potrebbe richiedere un ulteriore innesto in terza linea con l’inserimento di un terzino destro che possa sostituire Calabria e riportare Kalulu in zona centrale. La strategia estiva attuata dal duo Moncada e Furlani per un’operazione che potrebbe condurre a Juan Miranda, terzino del Real Betis sulla lista del Diavolo da diversi mesi, potrebbe essere la stessa portata a termine nel corso della sessione estiva.

La trattativa per il classe 2000, infatti, sarebbe analoga, per certi versi, a quelle già condotte a luglio per Pulisic, Loftus-Cheek e Chukwueze. La dirigenza rossonera ha potuto impostare le tre operazioni puntando sull’imminente scadenza contrattuale dei vari calciatori, fissata per il 2024. Particolarità, questa, che ha permesso al Milan di centrare il triplice obiettivo partendo da una base di forza in relazione al prezzo finale sborsato per far sì che, i calciatori, raggiungessero Milanello. Il Diavolo, nella corsa che porta a Juan Miranda, potrebbe attuare lo stesso piano e risparmiare così un buon gruzzoletto dall’eventuale acquisto del canterano blaugrana.

