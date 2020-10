Milan-Milenkovic: a gennaio il matrimonio si può fare

MILAN MILENKOVIC GENNAIO - I rossoneri durante il prossimo mercato torneranno alla carica per il difensore della Fiorentina

MILAN MILENKOVIC GENNAIO – Nikola Milenkovic è stato uno dei protagonisti dell’ultima finestra di mercato. Il difensore della Fiorentina, dopo vari corteggiamenti, è rimasto in Toscana. La società viola, nonostante il contratto del serbo sia in scadenza nel 2022, non ha voluto fare sconti a nessuno. Ma presto le cose potrebbero cambiare.

Daniele Pradé, ds del club, ha parlato così, spiegando la situazione legata a Milenkovic: “Con la giusta cifra sarebbe partito, ma non è arrivata l’offerta desiderata. A Milenkovic proveremo a rinnovare il contratto. Se non accetterà, lo venderemo”. Parole molto chiare: o rinnovo o addio. E per il momento il classe ’97 non vuole sentir parlare del prolungamento.

MILAN MILENKOVIC GENNAIO – E allora ecco che a gennaio il tormentone potrebbe ripartire. Inizialmente ci aveva pensato l’Inter che lo riteneva il perfetto sostituto di Milan Skriniar, poi anche lui rimasto dov’era. E’ il Milan però la squadra che ha fatto i passi più concreti per il difensore, incontrando varie volte l’agente Ramadani. Sono i rossoneri quindi quelli che sono andati più vicini al suo acquisto.

Il Diavolo ha provato fino all’ultimo a prendere un centrale, vista la situazione difficile in quel reparto con Musacchio out e Romagnoli non al meglio (per non parlare di Gabbia, positivo al Covid), ma alla fine non ha trovato l’accordo con la Fiorentina. Maldini lo apprezza ma i 40 milioni richiesti erano troppi. A gennaio però, secondo quanto riporta calciomercato.com, tutto potrebbe cambiare. Molto dipenderà dalla volontà dello stesso Milenkovic, che apprezza i rossoneri. Stay tuned.