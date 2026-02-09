Milan, Max vota Kean: emissari a Firenze, sabato; la clausola…

Massimiliano Allegri avrebbe espressamente richiesto Moise Kean alla dirigenza del Milan; l’importo della clausola rescissoria e le novità

KEAN MILAN CLAUSOLA RESCISSORIA – La sessione invernale del mercato si è conclusa da qualche settimana e, malgrado la querelle riguardante le visite mediche di Mateta, ha portato comunque in dote al Diavolo l’innesto di Niclas Fullkrug in attacco. Ma l’eventuale qualificazione alla prossima edizione della Champions potrebbe comportare un ulteriore e significativo investimento sul versante offensivo per il Milan. In questo senso, Massimiliano Allegri avrebbe già inciso nella propria wish list il cognome del centravanti cui fare affidamento per le prossime stagioni: Moise Kean.

E il club rossonero, constatate le criticità dovute alle elevatissime richieste salariali di Dusan Vlahovic – centravanti in uscita dalla Juventus a parametro zero – starebbe lavorando per assecondare le richieste del Mister. Secondo quanto riferito da Nicolò Schira, infatti, sugli spalti del Franchi, in occasione della sfida tra Fiorentina e Torino di sabato sera, erano presenti degli emissari della società meneghina. L’intento era quello di valutare e prendere ulteriori note riguardo l’ipotetico inserimento del centravanti azzurro nel contesto rossonero. E Moise Kean non ha disilluso le attese andando a segno per la sesta volta in campionato, in una stagione complicata anche dal punto di vista di squadra per la viola.

A prescindere dal piazzamento finale in campionato, la società toscana richiederebbe una cifra cospicua per privarsi del proprio ariete. Ma la novità consiste nell’importo della clausola rescissoria inserita nell’accordo tra le parti, con scadenza contrattuale fissata al 30 giugno 2029. I 62 milioni di euro previsti dalla clausola sono validi per l’estero e, comunque, per un breve periodo che intercorre tra l’1 e il 15 luglio.

L’amicizia con Leao e il feeling calcistico con Allegri: molte strade del futuro di Kean conducono a Milanello

Un grande assist per il Diavolo, che potrebbe regalarsi il nove dei sogni di Max in una notte di mezza estate. Magari, prima che Kean possa incidere nell’eventuale Mondiale da disputare con la Nazionale azzurra di Gennaro Gattuso. Ergo, alla viola potrebbero anche bastare 40 milioni di motivi, tradotti in milioni di euro, per rinunciare al proprio centravanti principe la cui stagione è stata costellata da qualche infortunio e delusione di troppo. Raggiungere il piazzamento Champions e regalarsi Kean: a Milanello, è già tempo di mercato estivo.