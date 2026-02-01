Milan, Mateta colpo da 35 milioni: accordo con il Crystal Palace

Il Milan ha compiuto un passo decisivo nella corsa a Jean-Philippe Mateta. Come confermato da fonti autorevoli inglesi, tra cui il Times e The Sun, il club rossonero ha raggiunto un accordo di principio con il Crystal Palace per l’acquisto del centravanti francese. La cifra concordata sarebbe di circa 30 milioni di sterline (circa 35 milioni di euro), un investimento importante che sottolinea la determinazione della nuova dirigenza rossonera.

Il giocatore, desideroso di lasciare Londra per una nuova sfida in un grande club, avrebbe già trovato anche l’intesa personale con il Milan su un contratto di lungo termine, valido fino al 2030. Tuttavia, nonostante questi progressi, l’operazione non è ancora ufficiale e presenta un ultimo, significativo ostacolo da superare.

L’ultimo scoglio: il benestare di Oliver Glasner

Il vero nodo che frena la conclusione dell’affare è la posizione del tecnico del Crystal Palace, Oliver Glasner. Il manager austriaco, come riportato, non permetterà la partenza di Mateta a meno che il club non abbia già assicurato un sostituto adeguato.

Questa condizione è stata ribadita con fermezza nelle ultime ore e rappresenta una clausola non negoziabile per il club londinese. Il Crystal Palace, infatti, non vuole rischiare di indebolire il proprio reparto offensivo nel finale di mercato, soprattutto considerando che Mateta è uno dei pochi centravanti di puro stampo a disposizione di Glasner.

La corsa contro il tempo e le alternative del Palace

Il Milan, quindi, attende con ansia il via libera definitivo. Il giocatore è pronto a volare in Italia per le visite mediche, ma tutto dipende ora dalla capacità del Crystal Palace di trovare un rimpiazzo nelle poche ore rimanenti. Il club inglese sta lavorando su diversi fronti, nonostante la recente ufficialità del prestito di Evann Guessand dall’Aston Villa: il nome in pole è quello di Jørgen Strand Larsen del Wolverhampton.

Se il Palace riuscirà a chiudere per il centravanti norvegese, la strada per Mateta verso Milano sarà finalmente spianata. In caso contrario, il sogno rossonero di regalare a Massimiliano Allegri un centravanti di peso e fisicità potrebbe infrangersi all’ultimo secondo. La partita è nelle mani della dirigenza londinese.