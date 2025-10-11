Milan, Maignan verso l’addio: la Juventus fiuta il colpo

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 11 Ottobre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Maignan, rinnovo in stallo

Il contratto di Mike Maignan con il Milan scadrà il prossimo giugno e, ad oggi, non ci sono segnali di apertura sul rinnovo. Il portiere francese, reduce da prestazioni in crescita, non ha ancora ricevuto una convocazione ufficiale dagli agenti del club. La dirigenza rossonera appare prudente nel valutare un investimento importante su un giocatore che recentemente ha compiuto trent’anni.

La Juventus osserva con attenzione

L’eventuale mancato rinnovo ha acceso l’interesse della Juventus, pronta a inserirsi qualora si aprisse uno spiraglio. Il club bianconero considera Maignan un profilo di alto livello per il futuro della porta. Non solo in Italia: anche Chelsea e Bayern Monaco monitorano la situazione, pur restando in attesa di sviluppi concreti.

Le alternative rossonere

Parallelamente, il Milan si muove sul fronte sostituti. Sul taccuino spicca Zion Suzuki, titolare del Parma e della Nazionale giapponese, che si è distinto per solidità e affidabilità nelle sue prime stagioni in Serie A. Un altro nome caldo è quello di Noah Atubolu, 23enne del Friburgo, recentemente convocato dalla nazionale tedesca e protagonista di buone prestazioni tra campionato ed Europa League.

Il futuro di Maignan resta una partita aperta: tra rinnovo e addio, lo scenario potrebbe ridisegnare il mercato dei portieri in vista della prossima stagione.

LEGGI ANCHE: