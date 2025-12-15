Milan, Maignan tra rinnovo e addio: Chelsea vigila sul futuro

Foto © Stefano D’Offizi

La posizione del Milan su Mike Maignan

Il futuro di Mike Maignan torna al centro delle riflessioni in casa Milan. Fino a pochi mesi fa la linea del club sembrava orientata a non procedere con il rinnovo, ma il rendimento del portiere francese ha cambiato lo scenario. Il contratto è in scadenza a giugno 2026 e le prestazioni offerte in questa stagione di Serie A hanno riaperto il dialogo interno alla dirigenza rossonera.

Prestazioni che cambiano le gerarchie

I numeri parlano con chiarezza. Maignan ha collezionato 6 clean sheet e neutralizzato 2 rigori in 14 presenze di campionato, risultando spesso decisivo nei momenti chiave. Un rendimento che ha rafforzato la sua centralità tecnica e spinto il Milan a valutare seriamente l’estensione dell’accordo.

L’interesse del Chelsea e i rischi dell’attesa

La situazione resta però complessa. Sullo sfondo c’è il forte interesse del Chelsea, alla ricerca di un profilo affidabile e di esperienza internazionale per la Premier League. Il club inglese osserva con attenzione, pronto ad approfittare di eventuali esitazioni rossonere. Per questo il Milan non intende farsi trovare impreparato.

Le alternative tra Lille e Lens

Nel caso in cui Maignan dovesse chiudere al rinnovo, il Milan ha già individuato alcune alternative. In cima alla lista figurano Berke Ozer, portiere turco classe 2000 del Lille, e Robin Risser, francese classe 2004 in forza al Lens. Due profili giovani, diversi per caratteristiche, ma considerati pronti per un salto di qualità.

Il Milan vuole trattenere Mike Maignan, ma il tempo delle attese sta per finire. Le prossime settimane saranno decisive per chiarire se il futuro della porta rossonera parlerà ancora francese.