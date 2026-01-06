Milan-Maignan, rinnovo vicino: proposta da top player fino al 2029

Il Milan e Mike Maignan sono tornati a parlarsi seriamente. E questa volta il clima è diverso. Nei prossimi giorni è atteso l’incontro decisivo tra la dirigenza rossonera e Jonathan Kebe, agente del portiere francese, con un obiettivo chiaro: chiudere il rinnovo e blindare uno dei leader tecnici e carismatici della squadra.

La proposta del Milan: Maignan al centro del progetto

L’idea del Milan è netta. Giorgio Furlani e Igli Tare hanno preparato un’offerta strutturata sul modello Leao: contratto fino al 2029, con opzione fino al 2030, e ingaggio complessivo da 7 milioni di euro. Cinque di parte fissa, più due di bonus. Una proposta che renderebbe Maignan uno dei giocatori più pagati della rosa, al pari dell’attaccante portoghese.

Il passato recente e la svolta Allegri

Per capire il peso di questo momento bisogna tornare all’inizio del 2025. Dopo un accordo verbale, il Milan aveva frenato proponendo un rinnovo al ribasso, scelta che aveva irrigidito Maignan. Il portiere arrivò a chiedere la cessione, con il Chelsea sullo sfondo. A cambiare la traiettoria è stato Massimiliano Allegri. Il tecnico lo ha confermato capitano, lo ha protetto e responsabilizzato. La risposta è arrivata sul campo, con prestazioni di alto livello.

Ottimismo rossonero e concorrenza respinta

Oggi in via Aldo Rossi si respira fiducia. Juventus, Chelsea e Manchester United osservano, ma il Milan ha ripreso il controllo della situazione. L’offerta è forte, il progetto è chiaro. Tocca ora a Maignan mettere la firma su un futuro che, finalmente, sembra di nuovo rossonero.