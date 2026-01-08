Milan-Maignan, rinnovo fino al 2031 vicino: cifre e scenari

Maignan e il Milan, la distanza si assottiglia

Il futuro di Mike Maignan è sempre più legato al Milan. Dopo settimane di riflessioni e segnali contrastanti, la trattativa per il rinnovo entra nella fase decisiva. Secondo Sky Sport, nei prossimi giorni sono previsti nuovi contatti tra il club rossonero e l’entourage del portiere francese, con l’obiettivo di chiudere l’intesa definitiva. La volontà comune è chiara: andare avanti insieme.

Il Milan considera Maignan una colonna del progetto tecnico, non solo per il rendimento tra i pali ma per il peso specifico nello spogliatoio. Ecco il punto: trattenere il leader, prima ancora del portiere.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Durata e cifre dell’accordo

La proposta sul tavolo parla di rinnovo fino al 2031, con un ingaggio da circa 5,7 milioni di euro netti a stagione. Una cifra importante, in linea con i parametri adottati dal club per i suoi uomini simbolo, come Rafael Leao. Un segnale netto anche verso l’esterno, utile a spegnere le voci di mercato provenienti dalla Premier League.

Allegri e fantacalcio: sospiro di sollievo

Dopo le indiscrezioni su un possibile addio, Massimiliano Allegri e i fantallenatori possono guardare avanti con maggiore serenità. La permanenza di Maignan rappresenta una garanzia tecnica e mentale. La fumata bianca non è ancora ufficiale, ma il traguardo è vicino. E quando si parla di certezze, il Milan riparte dal suo numero uno.