Milan-Maignan, rinnovo a un passo: accordo fino al 2031

Il traguardo è vicino. Mike Maignan e il Milan hanno superato le ultime curve di una trattativa lunga e complessa e ora vedono chiaramente la linea del traguardo. Dopo mesi di confronti, riflessioni e qualche incomprensione, le parti sono pronte a siglare un rinnovo che rappresenta una scelta tecnica e identitaria.

Accordo definito nei dettagli

L’intesa è ormai delineata: contratto fino al 30 giugno 2031, ingaggio base da 5 milioni di euro netti a stagione più bonus, senza clausole rescissorie. Un segnale forte della volontà del Milan di blindare uno dei migliori portieri della Serie A e del panorama europeo. Restano da limare solo aspetti marginali, in particolare sulle commissioni, nodo che nelle ultime settimane ha perso centralità.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

L’incontro dopo Roma

La svolta definitiva è attesa dopo la trasferta di Roma, quando è in programma un nuovo summit con l’agente Jonathan Kebe. La sensazione, in via Aldo Rossi, è che l’incontro possa chiudersi con la fumata bianca. Uno scenario impensabile solo pochi mesi fa, quando il futuro del portiere francese sembrava lontano da Milano.

Il cambio di rotta

Determinante il lavoro del direttore sportivo Igli Tare, supportato dall’amministratore delegato Giorgio Furlani, da Massimiliano Allegri e dallo staff tecnico. Il ritrovato feeling con l’allenatore, con il vice Marco Landucci e con il preparatore Claudio Filippi, unito a prestazioni di altissimo livello, ha riacceso in Maignan la voglia di Milan.