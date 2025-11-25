Milan-Maignan, offerta da 5 milioni. Rinnovo ancora in bilico
Foto © Stefano D’Offizi
Il rigore nel derby rilancia il valore di Mike Maignan
L’ultimo rigore parato contro l’Inter, decisivo nel derby, ha rafforzato la percezione su Mike Maignan: il Milan sa di avere tra i pali uno dei portieri più completi della Serie A, un riferimento tecnico e mentale che incide sulle sfide più delicate. Eppure, nonostante il rendimento di livello assoluto, resta una questione aperta che condiziona il futuro del giocatore.
Il contratto del francese scade nel 2026 e la distanza tra le parti, negli ultimi mesi, ha creato un clima di incertezza sul rinnovo. Il club vuole evitare qualsiasi rischio e ha avviato un nuovo tentativo per avvicinare il suo numero uno.
La proposta rossonera per blindare il portiere
Secondo la Gazzetta dello Sport, il Milan ha avanzato un’offerta importante: cinque milioni netti a stagione per un prolungamento di due o tre anni. Si tratterebbe di un aumento significativo rispetto agli attuali 3.2 milioni, una mossa che testimonia la volontà di riconoscere il peso specifico del giocatore all’interno della rosa.
È una proposta che mira a colmare il divario e a riaprire un dialogo rimasto in sospeso per troppo tempo.
Il punto di vista del giocatore
La posizione di Mike Maignan resta però cauta. Il portiere vuole garanzie tecniche e sportive, e un ritorno in Champions League potrebbe essere un passaggio chiave per orientare la sua scelta. Il club confida che il progetto e il ruolo centrale offerto possano convincerlo a restare. La trattativa resta aperta e il futuro del francese sarà uno dei temi dominanti del mercato rossonero.
