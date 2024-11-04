Milan, Maignan: “Il rinnovo? Ora non è la cosa più importante”
MILAN MAIGNAN RINNOVO – In occasione della conferenza stampa antecedente la sfida di Champions League contro il Real Madrid, Mike Maignan ha parlato in conferenza stampa.
Qui alcune dichiarazioni del portiere del Milan raccolte da MilanNews.it: “Il mio rinnovo non è la cosa più importante adesso, siamo e sono concentrato sulla gara di domani contro il Real Madrid. Dobbiamo essere lucidi e freddi in partita, io sono concentrato sul mio lavoro per portare un risultato positivo“.
MILAN MAIGNAN RINNOVO – Poi: “Ogni partita ha la sua storia, tra la sfida nel derby e quella di domani c’è molta differenza. Domani dovremo avere coraggio, attaccare e difendere, coraggio di giocare il nostro calcio, non abbiamo paura“.
