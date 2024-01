Appena cinque presenze stagionali ed in generale quasi mai considerato dal suo arrivo al Milan: l’avventura in maglia rossonera di Luka Romero sembra essere già giunta al capolinea. Il classe 2004 non trova spazio, motivo per cui sia il club che il ragazzo starebbero cercando una nuova sistemazione in questa sessione di mercato.

MILAN, LUKA ROMERO IN USCITA: C’E’ UN’OFFERTA DALLA SPAGNA

Romero ha aperto in queste ore al ritorno in Argentina, ed in particolare al Boca Juniors. Se poi il Como non è una destinazione gradita, l’interesse di un club spagnolo potrebbe cambiare le carte in tavola.

Come riportato da Calciomercato.com, sull’ex Lazio si è mosso concretamente l’Almeria. Gli andalusi hanno già presentato una prima offerta ufficiale ai rossoneri, un prestito secco fino al termine della stagione. Spetterà ora al ragazzo decidere se prendere in considerazione l’offerta oppure se rimanere sulla sua volontà attuale di vestire la casacca del Boca.

