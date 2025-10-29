Milan-Lewandowski, suggestione di mercato: ipotesi concreta?
Lewandowski e Milan, una suggestione di mercato
Il nome di Robert Lewandowski torna a circolare con insistenza in orbita Milan. Il fuoriclasse polacco del Barcellona, 37 anni, potrebbe diventare uno dei protagonisti del calciomercato 2026, ma solo a determinate condizioni economiche. L’indiscrezione è stata rilanciata dal giornalista Antonello Gioia, del Corriere dello Sport e di Milan News, che ha spiegato come l’arrivo dell’attaccante in rossonero sarebbe possibile solo in caso di un drastico taglio dell’ingaggio.
La questione economica resta decisiva
Gioia ha sottolineato come l’attuale stipendio di Lewandowski, tra i più alti della Liga, rappresenti l’ostacolo principale. “Per arrivare al Milan, dovrebbe accettare un ingaggio attorno ai cinque o sei milioni netti a stagione”, ha spiegato. Un ridimensionamento importante, ma coerente con la politica salariale del club di Via Aldo Rossi, che punta a sostenibilità e valorizzazione tecnica.
Un’operazione nel solco della tradizione rossonera
Nonostante la complessità, l’ipotesi Lewandowski-Milan si inserisce perfettamente nella filosofia del club, da sempre attratto da campioni di grande esperienza. Operazioni come quelle di Zlatan Ibrahimović e l’interesse per Luka Modrić dimostrano una linea chiara: unire carisma e qualità. Per ora resta una suggestione, ma nel mercato, come ricorda Gioia, “mai dire mai”.
