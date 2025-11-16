Milan, Lewandowski fa impazzire i tifosi: “A breve deciderò”

Samuele Zarlenga · Pubblicato il 16 Novembre 2025 · Aggiornato il 17 Novembre 2025

Che il Milan non si faccia problemi a investire sull’esperienza e a puntare su grandi campioni a cui sono rimasti anni di carriera ad alto livello, ce lo ha già dimostrato: Luka Modric è sicuramente l’emblema di questo modus operandi, ma potrebbe non essere l’unico. Il club rossonero infatti, sogna l’arrivo di Robert Lewandowski la prossima estate, quando l’ex Bayern si svincolerà dal Barcellona.

LE MOTIVAZIONI DELL’ADDIO AL BARCA

Le ragioni che porteranno quasi certamente alla separazione tra il polacco e i blaugrana a fine stagione, sono principalmente l’età e lo stipendio percepito dal giocatore. Il prossimo anno infatti, la carta d’identità del bomber reciterà 38 anni e il suo ingaggio costa al club catalano ben 40 milioni lordi: cifra che un club alle prese con il Fair Play Finanziario non può permettersi.

MILAN, LEWANDOWSKI: “A BREVE SARÒ PRONTO A DECIDERE QUALE DIREZIONE PRENDERE”

Secondo quanto riportato da Sky Sport Germania, Lewandowski avrebbe già rifiutato l’offerta del Fenerbahce, volendo giocare ancora in un top campionato. Al momento, il classe ’88 non si sbilancia: “A breve sarò pronto a decidere quale direzione prendere. Valuterò tutte le opzioni. Non so dove sarò o cosa vorrò fare tra qualche mese“, ha dichiarato ai microfoni di TVP Sport.

MILAN A LAVORO PER STUDIARE LA FORMULA: FONDAMENTALE LA QUALIFICAZIONE IN CHAMPIONS

Secondo Sky Sport CH, Lewandowski è incuriosito dal progetto del Milan, ma la qualificazione alla prossima Champions League è fondamentale: senza la partecipazione alla massima competizione europea, la trattativa potrebbe essere ancora più in salita. Infatti, l’operazione al momento è già di per se tutt’altro che semplice: i 20 milioni netti percepiti a Barcellona rappresentano una vera e propria montagna da scalare per i rossoneri, i quali però, puntano sui buoni rapporti con l’agente del giocatore, Pini Zahavi, per abbassare i costi. Inoltre, a promuovere l’arrivo del polacco a Milanello è soprattutto Zlatan Ibrahimovic: lo svedese reputa Lewandowski l’uomo perfetto per portare qualità ed esperienza alla squadra nell’immediato, come fece lui stesso nel 2020 ai tempi di Stefano Pioli.

Oltre a “Milan, Lewandowski fa impazzire i tifosi: “A breve deciderò”” leggi anche: