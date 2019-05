Milan, Leonardo rassegna le dimissioni dal ruolo di ds

L'annuncio è arrivato in un comunicato ufficiale apparso sul sito della società.

Leonardo ha rassegnato le dimissioni da direttore sportivo del Milan. La notizia era nell’aria da tempo, ma adesso è arrivata l’ufficialità, tramite comunicato ufficiale. Queste le dichiarazioni dell’amministratore delegato del Milan Gazidis:

“Leonardo è tornato al Milan in un momento di necessità, poche settimane prima della chiusura del mercato estivo. Seppur in circostanze difficili, ha messo il cuore per gestire una congiuntura complicata e ha trasmesso la sua energia e la sua ambizione a tutta la squadra. Sono grato a Leonardo per ciò che ha fatto per il nostro grande Club, e gli auguro il meglio per il futuro“.

Per il futuro del ds si valutano diverse ipotesi, tra cui un ritorno al Psg. Già nei prossimi giorni si conoscerà il nome del nuovo direttore sportivo. Le ultime indiscrezioni riportano un interesse forte per Campos, attualmente al Lille, che avrebbe dato la propria disponibilità.

Insieme a Leonardo, si dimetterà anche Gennaro Gattuso, che nonostante la conquista di un posto in Europa League, ha deciso di lasciare la guida della squadra. Per il posto da tecnico, le ipotesi più accreditate vi è Simone Inzaghi, che sarebbe in uscita dalla Lazio. Resta il sogno Sarri, che però risulta essere molto vicino alla Juventus.