Milan-Lecce, probabili formazioni e dove vederla in tv

San Siro chiude la domenica di Serie A

Alle 20.45 Milan e Lecce scendono in campo a San Siro nel posticipo della 21ª giornata di Serie A. Una gara importante per entrambe: i rossoneri cercano continuità e punti pesanti in zona alta, i salentini vogliono muovere la classifica su un campo storicamente complicato.

Le scelte di Allegri in casa Milan

In casa Milan, Massimiliano Allegri deve valutare le condizioni di Pavlovic, convocato ma difficilmente impiegabile dopo la contusione alla testa rimediata a Firenze. In difesa è pronto De Winter a completare il terzetto con Tomori e Gabbia, davanti a Maignan. A centrocampo spazio all’esperienza di Luka Modric, con Bartesaghi e Saelemaekers sugli esterni. In attacco torna dal primo minuto Christian Pulisic, mentre resta aperto il ballottaggio tra Rafael Leao e Nkunku. Recuperato Fullkrug, inizialmente destinato alla panchina.

Il Lecce di Di Francesco tra assenze e opportunità

Il Lecce di Eusebio Di Francesco arriva a Milano con una difesa rimaneggiata: squalificati Danilo Veiga e Gaspar, spazio a Kouassi, Siebert e Tiago Gabriel. In mezzo al campo fiducia a Gandelman, mentre nel tridente offensivo Banda e Sottil agiranno a supporto di Stulic.

Milan-Lecce, le probabili formazioni

Milan (3-5-2) Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. All. Allegri.

Lecce (4-3-3) Falcone; Kouassi, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Gandelman; Banda, Stulic, Sottil. All. Di Francesco.

Dove vedere Milan-Lecce in tv

Milan-Lecce sarà trasmessa in diretta su DAZN e, per gli abbonati, su Sky con Zona DAZN al canale 214. Una sfida da seguire con attenzione, tra ambizioni diverse e punti pesanti in palio.