Milan, Leao verso il rinnovo: manca il via libera

Accordo di massima

Il futuro di Rafael Leao è sempre più legato al Milan. Dopo mesi di voci e interessamenti dall’estero, il club rossonero ha trovato un’intesa di massima con l’attaccante portoghese per il prolungamento del contratto fino al 2031. L’attuale scadenza è fissata al 2028, ma da via Aldo Rossi la volontà è chiara: blindare il numero 10 e renderlo il simbolo del progetto tecnico.

L’intesa economica prevede un ingaggio complessivo da 7 milioni di euro a stagione, cifra che confermerebbe Leao come il giocatore più pagato della rosa.

I nodi da sciogliere

Resta da definire l’ultimo passaggio formale. Sul tavolo ci sono due aspetti centrali: la struttura definitiva dell’ingaggio e il futuro della clausola rescissoria da 175 milioni di euro, attualmente pagabile in tre rate. Un dettaglio non secondario, considerando le sirene provenienti dai top club europei nelle ultime finestre di mercato.

La sensazione è che si tratti di questioni tecniche, non di sostanza. La volontà comune è proseguire insieme.

La centralità nel progetto

Per Massimiliano Allegri, Leao è un punto fermo. Nonostante qualche problema fisico che ne ha condizionato la continuità in stagione, il portoghese resta l’uomo chiamato a fare la differenza in Serie A e in Europa.

Dopo il rinnovo di Mike Maignan, il Milan accelera per consolidare le sue colonne. Blindare Leao significa dare un segnale forte al mercato e al campionato: il progetto rossonero passa dai suoi talenti migliori.