Milan, Leao: “Nulla contro Fonseca, stagione appena iniziata”

14 Novembre 2024

MILAN LEAO FONSECA – In occasione della conferenza stampa con il Portogallo, Rafa Leao ha parlato di questa sua stagione, la sua sesta con la maglia del Milan.

Così l’attaccante lusitano: “Sto facendo grandi stagioni al Milan. La stagione è appena iniziata. Ovviamente non sono il giocatore perfetto, ci sono momenti in cui posso fare molto meglio anche perché sono molto autocritico. Queste critiche non mi scuotono comunque. Ho persone nel Milan e in Nazionale che mi aiutano a crescere. Da un lato anzi, queste critiche mi aiutano, mi motivano a crescere in campo ancora di più“.

MILAN LEAO FONSECA – Di seguito: “Penso sempre avanti. Sono contento di quello che ho fatto nelle ultime 2 partite. Non penso alle gare precedenti, penso a quella successiva e ora a quelle qui in Nazionale. Nel complesso sta andando bene, certo potrebbe andare molto meglio perché voglio fare grandi cose con il Milan e con la Nazionale“.

Infine: “Non ho nulla contro l’allenatore. È una questione risolta. Non mi piace stare in panchina, mi piace sempre aiutare la squadra. Le decisioni le deve prendere l’allenatore. Sia in Nazionale che al Milan, io cerco di dare sempre il massimo per aiutare la mia squadra“.

