Milan, Leao: “Lavoro per essere titolare. Spal? Peccato, contro la Lazio possiamo farcela”

MILAN LEAO – Rafael Leao, 21enne portoghese del Milan ha parlato ai microfoni Sky Sport. Ecco le sue dichiarazioni principali:

“Il mio obiettivo è prendere la maglia da titolare ed essere un giocatore importante. Sono contento e spero di rimanere qui tanti anni“.

Su Ibrahimovic: “E’ come un fratello maggiore, mi dà consigli per fare meglio, entrare e dare il meglio per vincere la partita. E’ sempre sorridente, un grande compagno e mi dà fiducia. E’ diverso dentro e fuori dal campo“.

Il ruolo di Leao nel Milan: “C’è più spazio per me sull’esterno, posso assistere ed entrare in porta. Lavoro tutti i giorni per entrare in campo dall’inizio”.

Il pari di ieri con la Spal e la gara del weekend contro la Lazio: “Un peccato, se facciamo trentanove tiri in porta e solo due gol… ma il calcio è così, dobbiamo pensare alla prossima partita, troppo importante per noi. Penso che possiamo farcela e vincere la partita contro la Lazio“.

OLTRE A “MILAN, LEAO: “LAVORO PER ESSERE…”, LEGGI, ANCHE, AD ESEMPIO: