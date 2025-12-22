Milan, le parole di Tomori: “Mai stato meglio, su Modric…”

Milan Tomori Modric – Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia e dalla Supercoppa italiana al Milan resta soltanto un obiettivo stagionale, fare il meglio possibile in campionato. I rossoneri sperano di approfittare della maggior freschezza fisica nella seconda parte di stagione, con molte meno partite dei rivali nelle gambe. Fikayo Tomori, uno dei protagonisti, ha rilasciato un’intervista alla BBC parlando del suo momento personale, ma non solo.

Condizione fisica e Modric – “Siamo tornati tutti in estate con qualcosa da dimostrare, individualmente e collettivamente. Dobbiamo attaccare la stagione e tornare in Champions League. Fisicamente mi sento meglio che mai. In parte è merito del fatto che so dove devo posizionarmi in campo. L’allenatore mi ha aiutato molto nella lettura della partita. Modric? Ogni volta che parla lo ascolti e basta“.

Peso del club – “A Milanello ogni giorno siamo circondati dalla storia del club. Le pareti sono adornate da immagini delle leggende, come Maldini e Nesta. Fu proprio Paolo a chiamarmi su Zoom prima del mio arrivo, contribuendo in modo determinante al trasferimento. Qui ti rendi spesso conto di quanto peso abbia questa maglia. Mi piace che siano così orgogliosi del club e che si aspettino che noi ci impegniamo e facciamo quello che hanno fatto quelli prima di noi”.

Sogno mondiale – “Lo desidero per me stesso e so che vincere il campionato mi aiuterà. Ho parlato con lui (Tuchel) dopo l’ultima sosta a novembre. Ci siamo sentiti un paio di volte e il messaggio è di continuare a fare quello che sto facendo. Mancano ancora sei mesi alla Coppa del Mondo e c’è molto calcio da giocare. So che mi sta osservando e tenendo d’occhio perché ha convocato Ruben Loftus-Cheek. Questo mi dà la sicurezza di potercela fare“.