Milan-Lazio, Saelemaekers e Pulisic si allenano a parte: il punto

Anthony Ferrara · Pubblicato il 27 Novembre 2025 · Aggiornato il 27 Novembre 2025

In vista della Lazio, Saelemaekers e Pulisic hanno svolto la seconda parte dell’allenamento in solitaria: Milan alle prese con gli infortuni

MILAN LAZIO INFORTUNI SAELEMAEKERS PULISIC – Nulla di così grave, ma certamente qualcosa di cui preoccuparsi. Sarebbero già due i grattacapi per Massimiliano Allegri in vista della fondamentale sfida alla Lazio, nel corso della quale il Milan potrebbe ritrovare la testa della classifica per una notte (in attesa del big match tra Roma e Napoli del posticipo domenicale). Secondo quanto appreso, Alexis Saelemaekers e Christian Pulisic potrebbero rischiare di saltare la sfida ai biancocelesti a causa di due infortuni da monitorare ora per ora.

Mentre il belga ha accusato un problema alla schiena che, comunque, non dovrebbe permettergli di alzare bandiera bianca almeno per la panchina, più delicata appare la situazione dell’americano. Il fastidio muscolare avvertito all’adduttore lascerà il Diavolo col fiato sospeso fino all’ultimo allenamento di rifinitura. Dalle parti di Milanello, non s’intende rischiare la minima ricaduta per il numero 11 dopo l’infortunio occorso in Nazionale prima della sosta. In fondo, il numero 11 aveva giocato qualche scampolo di match contro il Parma e ha ritrovato una maglia da titolare proprio nella stracittadina di domenica. La sensazione è che si voglia procedere con calma in un periodo in cui la squadra sarà impegnata in tre competizioni: giovedì, 4 dicembre, sarà ancora Lazio–Milan, in Coppa Italia. Poi, sarà la volta della SuperCoppa Italiana, in Arabia Saudita.

Pulisic, Uomo Derby di domenica, è un calciatore troppo importante della rosa di Allegri per privarsene ancora a lungo. Così, l’americano potrebbe partire dalla panchina in favore di uno tra Loftus-Cheek e Christopher Nkunku, con l’ex Lipsia ancora a caccia della prima gioia in campionato. Le condizioni del tandem che ha pianificato il blitz decisivo nel Derby preoccupano Allegri. Quello degli infortuni, al momento, è il vero Tallone d’Achille della stagione del Diavolo.