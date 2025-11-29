Milan-Lazio, probabili formazioni e dove vederla in tv
Probabili formazioni Milan-Lazio
Il duello tra Milan e Lazio chiude il sabato di Serie A con un confronto che si preannuncia intenso. Nel gruppo rossonero, Massimiliano Allegri valuta la conferma di Bartesaghi sulla corsia mancina, mentre in difesa si affida alla guida di Gabbia davanti a Maignan. In cabina di regia agirà Luka Modric, affiancato da Fofana e Rabiot. Restano fuori Gimenez e Pulisic, quest’ultimo frenato da un fastidio muscolare. Per sostituirlo, il tecnico punta su Nkunku alle spalle di Leao.
Situazione in casa Lazio
La Lazio ritrova Castellanos, ma l’argentino difficilmente partirà dal via dopo l’infortunio. Maurizio Sarri prepara un attacco guidato da Dia, sostenuto da Isaksen e Zaccagni. In mezzo al campo, con Cataldi e Rovella indisponibili, spazio a Vecino, Guendouzi e Basic. A sinistra si gioca una maglia tra Pellegrini e Tavares, mentre al centro della retroguardia è atteso Gila, recuperato dal leggero fastidio accusato nell’ultimo turno.
Milan Lazio, le probabili formazioni
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao.
All.: Allegri.
LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni.
All.: Sarri.
Dove vedere Milan-Lazio in tv
Il match sarà trasmesso in diretta su DAZN e sui canali Sky (Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251) con streaming disponibile su DAZN, Sky Go e NOW.
