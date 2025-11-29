Milan-Lazio, probabili formazioni e dove vederla in tv

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 29 Novembre 2025

Probabili formazioni Milan-Lazio

Il duello tra Milan e Lazio chiude il sabato di Serie A con un confronto che si preannuncia intenso. Nel gruppo rossonero, Massimiliano Allegri valuta la conferma di Bartesaghi sulla corsia mancina, mentre in difesa si affida alla guida di Gabbia davanti a Maignan. In cabina di regia agirà Luka Modric, affiancato da Fofana e Rabiot. Restano fuori Gimenez e Pulisic, quest’ultimo frenato da un fastidio muscolare. Per sostituirlo, il tecnico punta su Nkunku alle spalle di Leao.

La sfida scudetto è alle porte! Abbiamo preparato un pronostico Roma - Napoli con i migliori pronostici e le quote a confronto: non farti trovare impreparato per il Derby del Sole.

Situazione in casa Lazio

La Lazio ritrova Castellanos, ma l’argentino difficilmente partirà dal via dopo l’infortunio. Maurizio Sarri prepara un attacco guidato da Dia, sostenuto da Isaksen e Zaccagni. In mezzo al campo, con Cataldi e Rovella indisponibili, spazio a Vecino, Guendouzi e Basic. A sinistra si gioca una maglia tra Pellegrini e Tavares, mentre al centro della retroguardia è atteso Gila, recuperato dal leggero fastidio accusato nell’ultimo turno.

Milan Lazio, le probabili formazioni

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao.

All.: Allegri.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni.

All.: Sarri.

Dove vedere Milan-Lazio in tv

Il match sarà trasmesso in diretta su DAZN e sui canali Sky (Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251) con streaming disponibile su DAZN, Sky Go e NOW.

LEGGI ANCHE: