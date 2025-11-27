Milan-Lazio, Allegri: “Sarà diversa alla Coppa Italia, Pulisic difficilmente ci sarà. Maignan…”

Alessandro Collu · Pubblicato il 27 Novembre 2025 · Aggiornato il 27 Novembre 2025

Massimiliano Allegri ha appena concluso la conferenza stampa a due giorni dalla gara casalinga del Milan contro la Lazio. Così l’allenatore dei rossoneri:

“Negli ultimi dieci anni la Lazio ha vinto tanti trofei, ha fatto la Champions diversi anni, ha giocatori di valore ed è ben allenata. Pulisic difficilmente sarà della partita, domani può succedere di tutto. Saelemaekers è a posto, Gimenez dovrebbe rientrare settimana prossima con la squadra, gli altri stanno bene.

E’ un mese bello da vivere, abbiamo anche la Coppa Italia sempre contro la Lazio a Roma, un obiettivo che abbiamo in testa e dobbiamo cercare di andare avanti il più possibile, facciamo un passettino alla volta, sicuramente domani sarà differente rispetto alla Coppa Italia“.

Su Maignan: “E’ sempre stato tra i portieri più forti che ci sono, non mi meraviglia il suo rendimento. Per il contratto c’è la società che ci pensa e sta lavorando per dare stabilità a questa squadra, io ci parlo ma robe di campo, lo vedo sereno e sta confermando le sue qualità”

Fofana-Modric-Rabiot: “In questo momento hanno giocato più loro ma anche Samuele Ricci ha giocato tanto, all’interno della squadra è importante, quando lo chiami è sempre pronto fisicamente ma soprattutto mentalmente, è un valore aggiunto e tutti devono essere così. L’importante avere tutti l’obiettivo chiaro davanti e mettersi al servizio della squadra, sapendo che non è assolutamente facile perché mai come quest’anno ci sono squadre così vicine in cinque-sei punti. L’equilibrio deve sempre regnare”.

Allegri conclude: “Rosa corta? Assolutamente no, a volte i cambi servono, a volte non servono o li fai tanto perché li hai lì e non va bene“.

