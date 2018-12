Milan, la Juventus non ha intenzione di cedere Benatia a gennaio

No definitivo dei bianconeri al Milan per il capitano del Marocco

Quella di un futuro lontano dalla Juventus per Medhi Benatia è un’idea sempre viva: come riporta ilBianconero, il difensore ha il contratto in scadenza nel 2020 e continua a non rappresentare un titolare inamovibile nei piani di Allegri. Secondo quanto riporta anche Rai Sport, il Milan ha fatto un sondaggio per il capitano del Marocco già per la prossima finestra di mercato, ma la risposta dei bianconeri sarebbe stata negativa: la Juve non ha intenzione di cedere Benatia a gennaio. Tentativo del Milan rispedito al mittente, i rossoneri non avranno Medhi come rinforzo per la retroguardia di Gattuso.