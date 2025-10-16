Milan, la carica di Fofana: “Non c’è bisogno che lo faccia Allegri…”

Anthony Ferrara · Pubblicato il 16 Ottobre 2025 · Aggiornato il 16 Ottobre 2025

Youssouf Fofana, centrrocampista francese del Milan, ha rilasciato un’intervista nella quale ha parlato dello Scudetto e di Allegri

FOFANA MILAN ALLEGRI – Massimiliano Allegri l’ha esortato, anche pubblicamente e nel corso delle conferenze stampa di inizio stagione, a offrire maggior apporto alla causa in zona gol. Un compito, quello per Youssouf Fofana, già portato a termine nella partita di Udine, dominata in lungo e in largo dal Milan con un risultato finale di 0-3. Da quel momento, il centrocampista francese è riuscito a entrare nel tabellino dei match anche contro il napoli, con l’assist decisivo confezionato sul destro di Christian Pulisic. Il Mister livornese sta contribuendo in maniera decisiva alla presenza del classe 1999 più a ridosso della porta avversaria, nel nuovo abito tattico cucito addosso al Diavolo con la mediana a cinque uomini. C’è una questione, però, sulla quale l’allenatore non ha bisogno di infondere particolare carica al nuovo gruppo rossonero di questa stagione: la voglia di vincere lo Scudetto.

Intervenuto ai microfoni di SkySport, a margine di un evento all’Ospedale di Milano, l’ex mediano del Monaco ha dichiarato: “La vittoria dello Scudetto? Non c’è particolare necessità che Mister Allegri ci carichi, in tal senso. Siamo il Milan, sappiamo perfettamente di dover vincere ogni partita e puntare al bersaglio grosso. Dobbiamo lottare per portare sempre a casa i tre punti e tirare le somme a fine anno. E’ normale pensare a conquistare trofei importanti in un club del genere: ne è perfettamente consapevole tutto il gruppo squadra. Questo non significa che se non vinciamo lo Scudetto, la stagione è da considerare fallimentare”.

“Ma se dovessimo conquistare il Titolo dopo la stagione maturata l’anno scorso, e chiusa in modo peggiore con la sconfitta in finale di Coppa Italia, sarebbe una gioia immensa, doppia. Lo Scudetto dev’essere l’obiettivo del Milan, sempre. Ma dobbiamo lavorare tantissimo per arrivare all’obiettivo”, ha concluso Fofana.