Milan iscritto alla corsa per Palestra: futuro definito per giugno, poi..

Marco Palestra, terzino attualmente al Cagliari e di proprietà dell’Atalanta, sarebbe finito nel mirino del Milan: futuro a giugno

PALESTRA MILAN FUTURO – Tutti in fila per Marco Palestra. Il terzino del Cagliari risulta una delle vere sorprese di questo campionato di Serie A, con la convocazione in nazionale maggiore – già per il dentro/fuori con l’Irlanda del 26 marzo – che appare una semplice formalità. Alla corsa per il “maratoneta” esterno di proprietà dell’Atalanta si sarebbe iscritto anche il Milan, società in cerca di porre un’ulteriore base azzurra a Milanello dopo l’acquisto di Samuele Ricci, in estate. Secondo quanto riferito dal portale Cagliaricalcionews.com, il classe 2005 sarebbe nelle mire dei rossoneri da mesi, con il Diavolo pronto a partire dalla pole position per assicurarsi un prospetto di assoluto livello come quello del ventenne. Bergamo, la possibile città del presente – con la prima convocazione in nazionale maggiore – ma anche del futuro, stando agli accordi intercorsi tra Cagliari e Atalanta.

Terminata la stagione in Sardegna con la formula del prestito secco, Palestra dovrebbe farà ritorno in nerazzurro e solamente in quel momento la Dea deciderà se puntare sul nativo di Buccinasco milanese, oppure sacrificarlo sull’altare del mercato. A fronte di un’offerta davvero elevata, come quelle già ricevute nel corso della sessione invernale dai grandi club europei, l’Atalanta potrebbe anche vacillare e continuare puntare su Bellonova su chiara indicazione di Palladino. L’ex esterno del Torino ha rappresentato un investimento molto oneroso della passata stagione e l’intenzione del club sarebbe ancora quella di puntare forte sull’ex Primavera del Milan.

Ti potrebbe interessare Celik-Roma, nessun accordo: Napoli e Inter avviano i contatti Calciomercato News

A quel punto, le ipotesi cessione per Marco Palestra aumenterebbero sensibilmente. Manchester United, Liverpool, Arsenal sarebbero solo alcuni dei club sulle tracce del classe 2005, il quale potrebbe propendere per proseguire la propria carriera nel Bel Paese. In quel momento, entrerebbe in scena il Milan, club pronto a dirottare Saelemaerkers sulla sinistra e inserire il motore di Marco Palestra negli ingranaggi tattici collaudati di Massimiliano Allegri.