Milan, ipotesi rinnovo per Modric? Tare e Allegri al lavoro

Samuele Zarlenga
2 min

Il Milan è al lavoro anche sul rinnovi. Dopo aver trovato l’accordo per un pilastro della squadra come Mike Maignan, il quale ha firmato il rinnovo a fine gennaio fino 2031, la dirigenza rossonera vorrebbe prolungare il contratto di un nuovo arrivato, che, però, non si tratta di un giocatore banale, ma di un fuoriclasse assoluto: Luka Modric.

MILAN, RINNOVO DI MODRIC UN OBIETTIVO: LA CHAMPIONS LEAGUE SARÀ UN FATTORE

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, nonostante la carta d’identità del croato recita 41 anni da compiere il prossimo settembre, il club rossonero non vuole privarsi di un giocatore del suo calibro e vorrebbe tenerselo stretto anche per la prossima stagione. Il ds Igli Tare e Max Allegri sono pronti a provare a convincere l’ex Real Madrid a restare, ma molto dipenderà dal finale di stagione: se il Milan non riuscirà ad entrare nei primi quattro posti e ad aggiudicarsi la qualificazione alla prossima Champions League, la situazione si complicherebbe notevolmente.

 

