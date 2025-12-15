Milan, ipotesi operazione per Gimenez: decisione attesa a breve

Le condizioni di Santiago Gimenez

In casa Milan tiene banco la situazione fisica di Santiago Gimenez. L’attaccante messicano, fermo da alcune settimane, si è sottoposto a un controllo specialistico alla caviglia in Olanda, passaggio necessario per chiarire l’entità del problema e definire il percorso di recupero più efficace. Le valutazioni emerse nelle ultime ore hanno aperto a uno scenario delicato, che il club sta analizzando con la massima attenzione.

L’ipotesi dell’intervento chirurgico

Tra le opzioni al vaglio c’è anche quella dell’operazione. Una scelta tutt’altro che semplice, perché inciderebbe in modo diretto sui tempi di rientro e sulla programmazione della stagione rossonera. Lo staff sanitario del Milan sta confrontando dati clinici e prospettive di recupero conservativo, consapevole che ogni decisione dovrà garantire la piena tutela del giocatore nel medio e lungo periodo.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Mondiale e tempi di recupero

Sul tavolo pesa anche un altro fattore. Gimenez ha come obiettivo dichiarato quello di arrivare al massimo della condizione al Mondiale in programma la prossima estate. Un eventuale intervento potrebbe allungare i tempi, ma allo stesso tempo ridurre il rischio di ricadute. È questo l’equilibrio sottile che il giocatore e il club stanno cercando di trovare.

Decisione condivisa con il Milan

Nei prossimi giorni sono attese novità decisive. La scelta finale verrà presa di comune accordo tra Santiago Gimenez, lo staff medico e la dirigenza del Milan, con l’intenzione di individuare la soluzione più sicura. Il Milan non forzerà i tempi, perché la priorità resta avere un Gimenez pienamente recuperato e affidabile per la fase decisiva della stagione di Serie A.