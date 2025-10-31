Milan, interesse per Panichelli? L’agente…
Milan Panichelli agente – Il Milan continua ad avere un problema relativo al centravanti: Gimenez non riesce a convincere mentre tutte le alternative in rosa hanno caratteristiche da seconda punta. Nella prossima sessione di mercato i rossoneri potrebbero intervenire sul mercato? Nelle ultime settimane si è acceso l’interesse su Joaquin Panichelli e l’agente del calciatore ha rilasciato alcune dichiarazioni a MilanPress a riguardo.
Le parole
Nessuna novità con il Milan. Al momento non ho sentito nessuno nonostante abbia un grande rapporto con Furlani e Moncada. Contatti nelle ultime settimane? Nessuno, ma è un nome che il Milan conosce e segue già da tempo.
Cifre
Panichelli è esploso in questa stagione allo Strasburgo. Arrivato dal River Plate il centravanti ha già messo a segno dieci reti e il bottino è destinato ad aumentare. La cifra del trasferimento quale potrebbe essere? Si parla di circa 25 milioni di euro, la situazione è però in evoluzione continua. Attualmente non c’è nulla di concreto, nelle prossime settimane chissà…
LEGGI ANCHE:
- Paul Scholes si ritira dalla tv: la toccante confessione su suo figlio
- Paris Saint-Germain, record storico di 837 milioni di fatturato
- Christos Kostoglou, il prodigio greco del Borussia Dortmund
- Fenerbahçe, occhi su Sorloth: trattativa con l’Atlético Madrid
- Pedro annuncia l’addio: “Questo sarà il mio ultimo anno alla Lazio”
- Galatasaray, possibile cessione di Barış Alper per 40 milioni
- Juventus, Spalletti si presenta in bianconero: “Sensazioni bellissime, stimolante tutto; riportiamola ad alti livelli”
- Milan, Pulisic brucia le tappe? Nel mirino la gara contro la Roma