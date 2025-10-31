Milan, interesse per Panichelli? L’agente…

Jacopo Petricciuolo · Pubblicato il 31 Ottobre 2025

Milan Panichelli agente – Il Milan continua ad avere un problema relativo al centravanti: Gimenez non riesce a convincere mentre tutte le alternative in rosa hanno caratteristiche da seconda punta. Nella prossima sessione di mercato i rossoneri potrebbero intervenire sul mercato? Nelle ultime settimane si è acceso l’interesse su Joaquin Panichelli e l’agente del calciatore ha rilasciato alcune dichiarazioni a MilanPress a riguardo.

Le parole

Nessuna novità con il Milan. Al momento non ho sentito nessuno nonostante abbia un grande rapporto con Furlani e Moncada. Contatti nelle ultime settimane? Nessuno, ma è un nome che il Milan conosce e segue già da tempo.

Cifre

Panichelli è esploso in questa stagione allo Strasburgo. Arrivato dal River Plate il centravanti ha già messo a segno dieci reti e il bottino è destinato ad aumentare. La cifra del trasferimento quale potrebbe essere? Si parla di circa 25 milioni di euro, la situazione è però in evoluzione continua. Attualmente non c’è nulla di concreto, nelle prossime settimane chissà…

LEGGI ANCHE: