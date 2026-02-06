 Salta al contenuto
AC Milan News 24/7 Inter FC Calcio News 24 / 7

Milan-Inter, come acquistare i biglietti per il derby di San Siro

Cristiano Abbruzzese
2 min
San Siro architetto progetto

Il conto alla rovescia è iniziato. Il Derby di Milano tra Milan e Inter, valido per la 28ª giornata di Serie A, torna a infiammare San Siro e, come sempre, la corsa al biglietto è già una partita nella partita. La vendita dei tagliandi è scattata ufficialmente da lunedì 19 gennaio, con una serie di fasi dedicate alle diverse categorie di tifosi.

1
Stake

Bonus fino a 1.000€

Payout 99,5% • Il miglior bookmaker

Bonus 1.000€
Payout 99,5%
Visita il sito Leggi la recensione →

ADM: 16017

2
Eplay24

Bonus fino a 1.000€

Payout 98,5% • Quote competitive

Bonus 1.000€
Payout 98,5%
Visita il sito Leggi la recensione →

ADM: 16004

3
Eurobet

Bonus fino a 1.000€

+ 7€ + 30€ extra • Payout 97,5%

Bonus 1.000€
Payout 97,5%
Visita il sito Leggi la recensione →

ADM: 16012

Il derby numero 246 della storia

La sfida tra Milan e Inter rappresenterà il capitolo numero 246 della stracittadina milanese. Data e orario non sono ancora stati definiti dalla Lega Serie A, ma l’attesa non frena l’entusiasmo di due tifoserie pronte a riempire ogni ordine di posto del Giuseppe Meazza.

Fasi di vendita e modalità di acquisto

I biglietti saranno disponibili online su booking.acmilan.com, oltre che al Ticket Office di Casa Milan, al Flagship Store di via Dante e sui circuiti VivaTicket. La vendita seguirà un calendario preciso: precedenza agli abbonati del Secondo Anello Verde, poi a tutti gli abbonati, quindi ai membri dei Milan Club, ai possessori di CRN Card e, infine, eventuale vendita libera dal 26 gennaio.

Servizi extra e hospitality

Per chi vuole vivere il derby in modo esclusivo, saranno disponibili i Matchday Upgrades, dal Fast Track per l’accesso rapido allo stadio allo Sports Pub interno a San Siro. Confermata anche l’offerta Club 1899, con soluzioni hospitality pensate per aziende e clienti premium.

Un evento che va oltre il campo

Milan-Inter non è solo una partita. È un rito collettivo, una notte che divide la città e accende la Serie A. E tutto comincia, come sempre, dalla caccia al biglietto.

In tendenza

I più letti nelle ultime 3 ore

Notizie correlate

Ultime 24 ore • Stessa categoria