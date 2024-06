Mercato Milan: il Newcastle avrebbe puntato Fikayo Tomori, centrale inglese in forza ai rossoneri, per la sostituzione di Sven Botman

Il primo assalto sul mercato proveniente da Newcastle, risalente al mese di giugno 2023, aveva inflitto un primo, pesantissimo, gancio destro ai sogni di mezza estate dei tifosi milanisti: l’addio di Sandro Tonali. Un anno esatto dopo, una nuova insidia, proveniente da Oltre Manica, potrebbe nuovamente far capolino dalle parti di Casa Milan. Questa volta, il club inglese avrebbe posto come assoluta priorità della propria sessione estiva la ricerca di un centrale difensivo che possa sopperire alla gravissima assenza di Sven Botman (ex pallino di Paolo Maldini e Massara, la cui rottura dei legamenti crociati lo costringeranno ai box fino a gennaio 2025) e l’identikit porterebbe, nuovamente, aria minacciosa dalle parti di Milanello. Stando a quanto riportato dai media britannici, il Newcastle avrebbe puntato Fikayo Tomori.

Vincolato da un contratto con scadenza fissata al 30 giugno 2027, il centrale inglese stava mostrando, con ogni probabilità, la versione migliore di sé a inizio stagione, prima che un grave infortunio al bicipite femorale, rimediato a Salerno, a dicembre, lo tenesse lontano dai campi fino al primo marzo, giorno in cui il ventisettenne è rientrato per nove minuti nella gara dell’Olimpico di Roma, contro la Lazio. Il futuro del centrale inglese potrebbe essere riscritto nel corso di questa sessione di mercato estiva, anche perché, la società rossonera non considererebbe nessuno veramente incedibile a fronte di un’offerta molto cospicua sul mercato.

Ragion per cui, il forte interesse dei Magpies potrebbe stravolgere i piani del Diavolo in vista della prossima stagione, con la dirigenza rossonera che potrebbe optare per l’innesto di due centrali difensivi per completare il roster della retroguardia a disposizione di Paulo Fonseca. Un nuovo vento minaccioso, proveniente da Newcastle, starebbe quindi per soffiare su Milanello, con Tomori protagonista di una nuova, clamorosa, operazione in uscita.